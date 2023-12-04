Μεταμεσονύχτια περιπετειώδης καταδίωξη στα Σπάτα - Συνελήφθη ανήλικος με χρηματικό ποσό

Περιπετειώδης καταδίωξη χτες τα μεσάνυχτα στα Σπάτα, όταν πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης κυνήγησε όχημα, για το οποίο νωρίτερα είχε δηλωθεί κλοπή.

Μέσα στο ΙΧ επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία δεν σταμάτησαν όταν τους έγινε σήμα από το περιπολικό, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να ζητήσουν ενισχύσεις.

Κατά την καταδίωξη το κλεμμένο όχημα έπεσε πάνω σε πινακίδα στην οδό Μπερτόλι, στα Σπάτα.

Μετά την πρόσκρουση ο συνοδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζή, ενώ ο οδηγός συνέχισε την «τρελή» πορεία με αποτέλεσμα να φτάσει στη λεωφόρο Μαραθώνος όπου προσέκρουσε πάνω σε δύο αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, μετά από αναζήτηση, εντόπισαν κοντά στην οδό Μπερτόλι τον συνοδηγό του αυτοκινήτου για να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο για έναν 15χρονο.

Πάνω του είχε μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο -όπως διαπιστώθηκε- προερχόταν από διάρρηξη μεγάλου σούπερ μάρκετ στην περιοχή.

Μάλιστα, η διάρρηξη είχε γίνει με το ίδιο όχημα.

