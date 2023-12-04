Γεμάτο νεράτζια είναι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με αποτέλεσμα να γίνονται επικίνδυνοι για τους πολίτες.

Σε έναν τέτοιο δρόμο και συγκεκριμένα στην οδό Στασινού βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Σωτήρης Μπαρσάκης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πριν από λίγες ημέρες μια ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με τραύματα στο πρόσωπο και το υπόλοιπο σώμα μετά από πτώση, επειδή πάτησε ένα από τα νεράτζια και γλίστρησε.

Τα συνεργεία καθαρισμού, όπως φαίνεται είναι άφαντα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν καθημερινά οι πολίτες.



Πηγή: skai.gr

