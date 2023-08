Κέρκυρα: Πέταξαν πέτρες σε υπεραστικό λεωφορείο - Τραυματίστηκε ο οδηγός Ελλάδα 14:24, 03.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπεραστικά λεωφορεία δέχονται επίθεση στο συγκεκριμένο σημείο