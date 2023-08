e-ΕΦΚΑ: Στις 8 Αυγούστου η καταβολή «αδειοδωροσήμου» στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους Ελλάδα 13:19, 03.08.2023 linkedin

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των ασφαλισμένων