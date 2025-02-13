Συναγερμός σήμανε στις αρχές στην περιοχή του Ζυγού Κέρκυρας όπου εντοπίστηκε νεκρός 70χρονος με τραύματα στο κεφάλι, μέσα στο σπίτι του.

Στο σπίτι του άτυχου άνδρα βρίσκεται το εγκληματολογικό της Αστυνομίας, ενώ ο αδελφός του ανακρίνεται για την υπόθεση από την Ασφάλεια.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς ο αδελφός του 70χρονου, χθες το βράδυ τον βρήκε σοβαρά τραυματισμένο έξω από το σπίτι τους και όταν του είπε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο εκείνος αρνήθηκε.

Επιπλέον ανέφερε ότι ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί, κατά την προσπάθειά του να του δώσει βοήθεια, και ενημέρωσε συγγενικά πρόσωπα.

Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σήμερα κατά τις 8 το πρωί και ακολούθησε η ενημέρωση της Αστυνομίας η οποία μετέβη στο σημείο.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

