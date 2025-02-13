Ανθρωποκτονία, «δείχνει» η ιατροδικαστική εξέταση της σορού του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο χωριό Ζυγός στην Κέρκυρα.

Ο άτυχος άνδρας, φέρει σοβαρό κτύπημα με νύσσον και τέμνον όργανο, πιθανόν μαχαίρι, πίσω χαμηλά στον θώρακα. Ο θανάσιμα τραυματισμένος άνδρας εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στο σπίτι όπου διέμενε με τον αδελφό του.

Ο αδελφός του ανακρίνεται για την υπόθεση από την Ασφάλεια.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους Αστυνομικούς, χθες το βράδυ βρήκε σοβαρά τραυματισμένο τον 70χρονο έξω από το σπίτι τους και όταν του είπε να μεταφέρει στο Νοσοκομείο εκείνος αρνήθηκε. Επιπλέον, ανέφερε ότι κατά την προσπάθειά του σήμερα το πρωί να του δώσει βοήθεια, άφησε την τελευταία του πνοή και ενημέρωσε συγγενικά πρόσωπα.

Η σoρός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο και ακολούθησε η ενημέρωση της αστυνομίας η οποία μετέβη στο σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

