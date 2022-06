«Τρέλα» στην Κέρκυρα για την εντυπωσιακή Ferrari που ήρθε στο νησί - Δείτε φωτογραφίες

Πρόκειται για το πολυβραβευμένο μοντέλο FERRARI 488 PISTA

Δέος προκάλεσε στους κατοίκους της Κέρκυρας, το εντυπωσιακό μοντέλο της Ferrari που έφτασε στο νησί των Φαιάκων

Το Ferrari Club Passione Rossa έφερε το πολυβραβευμένο FERRARI 488 PISTA που έχει δημιουργηθεί με στοιχεία δανεισμένα από GTE και Formula 1.

Χθες το απόγευμα βρέθηκε στο πεζόδρομο της οδού Γ. Θεοτόκη με παρουσία πολλών επισκεπτών ενώ σήμερα μεταφέρθηκε στην πλατεία Λίστον.

Φέτος θα δίνεται η δυνατότητα (κατόπιν κλήρωσης που θα πραγματοποιήσει κερκυραϊκή εμπορική επιχείρηση μεταξύ των πελατών της) σε τουλάχιστον 10 άτομα να κάθονται στη θέση του συνοδηγού για μια σύντομη βόλτα σε επιλεγμένο χώρο της πόλης.

Το έτος 2019:

1) βραβεύτηκε ως “Supercar of the Year” στα “NEWS INTERNATIONAL’S THE MOTORS AWARDS 2019” του Λονδίνου από τον Τζέρεμι Κλάρκσον (Top Gear), αρθρογράφος στο The Sun & The Sunday Times για τα θέματα του κλάδου του αυτοκινήτου.

2) βραβεύτηκε ως “Sportive de l’année” από το κορυφαίο γαλλικό περιοδικό αυτοκινήτων Motor Sport.