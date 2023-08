Κεραμέως: Έρχονται 16.000 προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2024- Μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση Ελλάδα 10:50, 29.08.2023 linkedin

Στο υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου θα γίνει συζήτηση επί του προγραμματισμού προσλήψεων για την επόμενη χρονιά στο Δημόσιο, ενώ όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών «τη μερίδα του λέοντος» θα έχει ο τομέας της Υγείας