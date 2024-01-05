Κεντρική Μακεδονία: 1/2 τροχονομικές παραβάσεις αφορά την υπερβολική ταχύτητα

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2023, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής δημοσίευσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώθηκαν 23 τροχαία ατυχήματα τον Δεκέμβριο του 2023, έναντι 21 τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Ειδικότερα σημειώθηκαν:

▪ 7 θανατηφόρα ατυχήματα, έναντι 3 το 2022.

▪ κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, έναντι 3 το 2022.

▪ 16 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, έναντι 15 το 2022.

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των Διευθύνσεων Αστυνομίας καταγράφηκαν συνολικά 39 παθόντες έναντι 25 τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα καταγράφηκαν:

▪ 8 νεκροί, έναντι 3 το 2022.

▪ 2 σοβαρά τραυματίες, έναντι 3 το 2022.

▪ 29 ελαφρά τραυματίες, έναντι 19 το 2022.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:

▪ Η υπερβολική ταχύτητα

▪ Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

▪ Η απόσπαση προσοχής του οδηγού

▪ Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας / προστατευτικού κράνους

▪ Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

▪ Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

▪ Η παραβίαση της προτεραιότητας

Όσον αφορά τις δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης οι υπηρεσίες Τροχαίας Αστυνόμευσης της Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2023, βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και 9.144 παραβάσεις ως ακολούθως:

▪ 5.102 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,

▪ 3.064 παραβάσεις επαγγελματικών οχημάτων

▪ 311 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

▪ 207 παραβάσεις για Κ.Τ.Ε.Ο,

▪ 145 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

▪ 77 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα,

▪ 61 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

▪ 58 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

▪ 55 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

▪ 24 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς,

▪ 18 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας,

▪ 9 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος,

▪ 7 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων και

▪ 6 παραβάσεις για παράνομα τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες.

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.