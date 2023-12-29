Θεσσαλονίκη: Κλειστοί δρόμοι για την κηδεία του Γιώργου Λυγγερίδη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα Παρασκευή 29/12 στη Θεσσαλονίκη για την κηδεία του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδην που έχασε τη ζωή του στα επεισόδια στου Ρέντη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, θα ακολουθήσει πομπή επί των οδών εξωτερικά του Ιερού Ναού Άγιου Δημητρίου (τμήμα της οδού θα παραμείνει κλειστό), Κατσιμίδη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Μαρίνου Αντίπα, επ. οδού Χαρίλαου Θέρμης και εξωτερικά των κοιμητηρίων του Ιερού Ναού Αναστάσεως Του Κυρίου στη Θέρμη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Ενόψει της εξοδίου ακολουθίας του υπαρχίφυλακα Γεωργίου Λυγγερίδη, που θα λάβει χωρά στον ιερό ναό άγιου Δημήτριου την Παρασκευή 29-12-2023, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα εν ώρα υπηρεσίας την 07-12-2023, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που πέθανε μετά τα επεισόδια στου Ρέντη, στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού.

