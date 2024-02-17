Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ ζήτησε συγνώμη για τα σχόλια που έκανε σε εβραϊκή φιλανθρωπική εκδήλωση στην πόλη της Νέας Υόρκης, όπου ακούγεται να λέει ότι το Ισραήλ δικαιολογείται να καταστρέψει τη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, σχόλια που έγιναν viral.

«Αν ο Καναδάς κάποια ημέρα επιτεθεί στο Μπάφαλο, λυπάμαι, φίλοι μου, δεν θα υπάρχει Καναδάς την επόμενη ημέρα», δήλωσε η Χόκαλ στην ομιλία της την Πέμπτη στη διάρκεια εκδήλωσης για το United Jewish Appeal- Federation of New York. «Είναι μια φυσική αντίδραση. Έχεις το δικαίωμα να υπερασπιστείς τον εαυτό του και να διασφαλίσεις ότι δεν θα ξανασυμβεί. Και το Ισραήλ έχει αυτό το δικαίωμα», τόνισε η κυβερνήτρια.

Ωστόσο σε ανακοίνωσή της χθες Παρασκευή το βράδυ η Χόκαλ δήλωσε ότι λυπάται «που χρησιμοποίησα μια ανάρμοστη αναλογία, η οποία τώρα συνειδητοποιώ ότι θα μπορούσε να πληγώσει μέλη της κοινότητάς μας». Εξάλλου ζήτησε συγνώμη «για την κακή επιλογή λέξεων».

«Αν και έχω δηλώσει ξεκάθαρα τη στήριξή μου στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, έχω επίσης πει επανειλημμένα και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι οι απώλειες μεταξύ των Παλαιστίνιων αμάχων θα πρέπει να αποφεύγονται και ότι περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να φτάσει στον λαό της Γάζας», σημείωσε η κυβερνήτρια.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του εναντίον της Λωρίδας της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει ωθήσει το σύνολο του πληθυσμού του θύλακα στα όρια του λιμού, ενώ σχεδόν 29.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Και η αμερικανική κοινωνία έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου, με οργανώσεις προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων να έχουν παρατηρήσει αύξηση των περιστατικών αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

