Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Νεκρός ο οδηγός

Στο συμβάν, έσπευσαν και επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 2 οχήματα καθώς και η Ο.Υ.Δ. της 2Ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στο Λιμενικό

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πτώση ΙΧ οχήματος στη θαλάσσια περιοχή του ιστιοπλοϊκού ομίλου. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του ένας ηλικιωμένος, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Στο συμβάν, έσπευσαν και επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 2 οχήματα καθώς και η Ο.Υ.Δ. της 2Ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στο Λιμενικό.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη αυτοκίνητο Θάλασσα
