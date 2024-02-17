Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πτώση ΙΧ οχήματος στη θαλάσσια περιοχή του ιστιοπλοϊκού ομίλου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του ένας ηλικιωμένος, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Στο συμβάν, έσπευσαν και επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 2 οχήματα καθώς και η Ο.Υ.Δ. της 2Ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στο Λιμενικό.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένος από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση του οχήματός του στη θαλάσσια περιοχή του ιστιοπλοϊκού ομίλου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα καθώς και η Ο.Υ.Δ. της 2Ης ΕΜΑΚ ως… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 17, 2024

