Σήμα για πιθανούς πυροβολισμούς στην πλατεία Πέτρουλα, στον Κολωνό έλαβε η αστυνομία το Σάββατο στις 17:15.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ομάδα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί προήλθαν από διερχόμενο όχημα, με στόχο ένα άτομο που βρισκόταν στο σημείο.

Το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε στην οδό Αγίας Άννης, όπου και προσήχθησαν τέσσερα άτομα.

Στο σημείο των πυροβολισμών, στον Κολωνό, βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Πηγή: skai.gr

