Κατατέθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τίτλο «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Αφορά τα έκτακτα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 11 Δεκεμβρίου 2023. Η ΠΝΠ θα εισαχθεί στην αρμόδια επιτροπή την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιανουαρίου.

Διαβάστε την ΠΝΠ ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

