Στο πλαίσιο της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, τα καταστήματα σήμερα, Κυριακή 14 Ιανουαρίου, θα είναι ανοικτά, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τα πιο μικρά εμπορικά καταστήματα από τις 11 π.μ. έως τις 6 μ.μ. και για αλυσίδες καταστημάτων και πολυκαταστήματα από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

Ο εμπορικός κόσμος προτρέπει το καταναλωτικό κοινό να εκμεταλλευτεί τα υψηλά ποσοτήτων εκπτώσεων ενώ όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης: «Το βέβαιο είναι ότι η ένταση και η διάρκεια της ακρίβειας δύσκολα αντιμετωπίζεται, αφού εξαρτάται από το κόστος και τις συνθήκες παραγωγής, τον ανταγωνισμό, την προσφορά και ζήτηση, τις στρατηγικές τιμολόγησης, τη φορολογία και τις εισαγωγές από πολυεθνικές, που δύσκολα ελέγχονται, αφού συγκεντρώνουν τη διάθεση των αναγκαίων καταναλωτικών αγαθών στην ΕΕ. Ωστόσο, η κυβέρνηση απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι προσπαθεί να σταθεί δίπλα στο κοινωνικό σύνολο, υποστηρίζοντας την αγορά, δεδομένης της κυκλικότητας της οικονομίας με λελογισμένα μέτρα, καθώς πρώτιστο μέλημά της παραμένει η υπεράσπιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το ζητούμενο είναι οι "πολυεπίπεδες τιμές" των πολυεθνικών να μην έχουν "αποκλίσεις" στα ελληνικά ράφια σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μακάρι οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ και των αυστηρών προστίμων να σταματήσουν την αθέμιτη κερδοφορία και να αποτρέψουν τις παραπλανητικές προσφορές.

Προτείνουμε, ωστόσο, οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις να επεκταθούν στον κλάδο των επιχειρήσεων τροφίμων με μεγαλύτερη συμμετοχή των σούπερ μάρκετ για να νικήσουμε, όλοι μαζί, την ακρίβεια και να περιορίσουμε τον πληθωρισμό στη χώρα μας κατά μια μονάδα».

Η σημασία της αντίδρασης των ίδιων των καταναλωτών

Αν και η ακρίβεια καταγράφεται ως το βασικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, σύμφωνα με έρευνα της ΕΕ, ο Έλληνας καταναλωτής είναι από τους χειρότερα πληροφορημένους σε θέματα δικαιωμάτων.

«Χρειάζεται εκπαίδευση του καταναλωτή» έχει δηλώσει η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής-ΕΚΠΟΙΖΩ, ενώ υπογραμμίζει ότι στη χώρα μας υπάρχει έλλειμμα ενός στιβαρού κινήματος καταναλωτών-πολιτών, παρότι, οι ενώσεις καταναλωτών έχουν πετύχει σημαντικές επιμέρους νίκες σε ζητήματα που αφορούν την υπερχρέωση, τις προμήθειες τραπεζών, τα επιτόκια, τους λογαριασμούς ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.

Την ίδια ώρα, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει υπογραμμιστεί ότι πλέον έχουν τη δυνατότητα και οι ίδιοι οι καταναλωτές να υποβάλλουν αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις διατάξεων του ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι, αυτές τις μέρες, ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση του δικαιώματος συλλογικών αγωγών (αντιπροσωπευτικές αγωγές) από καταναλωτικές οργανώσεις. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στη γενική γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται το Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών (ΜΕΚ) και το υπουργείο προχωρά σε νέο, εξονυχιστικό έλεγχο όσον αφορά τις ενώσεις καταναλωτών προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν είναι απλώς "σφραγίδες" και νομιμοποιούνται να προχωρήσουν σε συλλογικές αγωγές.

Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος διοργανώνει για τις 17 Ιανουαρίου, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την υπουργείο Ανάπτυξης, στην πλατεία Κάνιγγος, «προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας»

