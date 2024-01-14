Γεγονότα

1690 O γερμανός οργανοποιός Γιόχαν Ντένερ από το Νυρεμβέργη κατασκευάζει το πρώτο κλαρινέτο.

1822 Ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κυριεύουν τον Ακροκόρινθο, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

1915 Ο επιτελάρχης και μετέπειτα δικτάτωρ Ιωάννης Μεταξάς σε υπόμνημά του προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τίτλο «Μικρά Ασία: δυνατότητες διανομής» προβάλλει ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με ενδεχόμενη εκστρατεία στο μικρασιατικό έδαφος.

1943 Συναντώνται μυστικά στην Καζαμπλάνκα ο βρετανός πρωθυπουργός Γουίνστον Τσόρτσιλ και ο αμερικανός πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ, μαζί με στρατιωτικούς ειδήμονες, για το θέμα της ανάπτυξης ενός δεύτερου μετώπου στην Ευρώπη. (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος).

1963 Ο Τσάρλι Γουοτς κάνει την πρώτη εμφάνισή του ως ντράμερ των Rolling Stones στο Flamingo Jazz Club του Λονδίνου.

1996 Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος τάσσεται υπέρ της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την αιτιολογία ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα του Πατριαρχείου και της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

Γεννήσεις



1896 Τζον Ντος Πάσος, αμερικανός συγγραφέας. («USA», «Μανχάταν Τράνσφερ», «42ος Παράλληλος») (Θαν. 28/9/1970)

1918 Δημήτρης Τσαφέντας, ελληνικής καταγωγής νοτιοαφρικανός, που το 1966 δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του απαρτχάιντ Χέντρικ Φέρβερντ, επειδή οι αρχές του απαγόρευσαν να παντρευτεί μία μαύρη. (Θαν. 7/10/1999)

1941 Φέι Ντάναγουεϊ, αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι



1951 Γρηγόριος Ξενόπουλος, έλληνας μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος και συγγραφέας θεατρικών έργων. (Γεν. 9/12/1867)

1957 Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, αμερικανός ηθοποιός. («Καζαμπλάνκα», «Το γεράκι της Μάλτας») (Γεν. 25/12/1899)

1966 Σεργκέι Κορόλεφ, σοβιετικός διαστημικός μηχανικός, από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΣΣΔ. (Γεν. 30/12/1906)

