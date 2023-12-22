Στο λιμάνι του Πειραιά έχει καταπλεύσει η κορβέτα FGS OLDENBURG του Πολεμικού Ναυτικού της Γερμανίας, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.
Ο κυβερνήτης πλοίαρχος Andrea Schmekel συνοδευόμενος από τον ακόλουθο 'Αμυνας (ΑΚΑΜ) της πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα συνταγματάρχη Janus Κaschta επισκέφθηκαν τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ).
Κατά τη συνάντηση τους με το διοικητή της ΝΔΑ αρχιπλοίαρχο Φώτιο Μπότσα συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών.
Πηγή φωτογραφίας Wikipedia
