Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή, νεκρός ο 39χρονος δικυκλιστής

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

τροχαίο δυστύχημα Θεσσαλονίκη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Απόλλωνος στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 39χρονος, με αποτέλεσμα τον αρχικά σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

