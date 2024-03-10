Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλάθου Ρόδου, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με γάιδαρο που μπήκε στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα νεαρή γυναίκα ηλικίας 24 ετών που ήταν συνοδηγός στο όχημα να βρει τραγικό θάνατο.

Το ατύχημα, όπως δήλωσε στη «Ροδιακή» ο πρόδρος της κοινότητας Καλάθου κος Στέφανος Κανύχης, σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου, πριν από την είσοδο του χωριού.

Το ι.χ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε επίσης νεαρός, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ρόδου, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με γαίδούρι που εισήλθε στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο η νεαρή κοπέλα.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που συγκλόνισε το νησί, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.