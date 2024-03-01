Αρχίζει σήμερα (1/3) πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων, που αφορά στην εθελοντική δωρεά μυελού των οστών/αιμοποιητικών κυττάρων, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε όλα τα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία του δήμου από εξειδικευμένο προσωπικό, έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών, τη λήψη δείγματος συμβατότητας, την αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών και κατ' επέκταση την ενίσχυση του Εθνικού και Παγκόσμιου Αρχείου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαραίτητες προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιος ως εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο μυελού των οστών είναι:

1. Να είναι 18-45 ετών και υγιής.

2. Να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής στο Ιατρείο της περιοχής του, καθώς κι ένα σύντομο ιατρικό ιστορικό.

3. Να δώσει δείγμα στοματικού επιχρίσματος (σιέλου).

Στη συνέχεια, τα δείγματα θα μεταφέρονται στον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ώστε να καταχωρηθεί ο εθελοντής δότης στην Παγκόσμια Οργάνωση των Εθελοντών Δοτών.

«Μέσα από αυτή τη συνεργασία, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μπορούμε από κοινού να πολλαπλασιάσουμε το μήνυμα της φροντίδας και να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίκτυπο. Η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να εξαρτάται μόνο από εσένα. Δώσε ελπίδα, δώσε ζωή», αναφέρει η ανακοίνωση-κάλεσμα του δήμου.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1ο Δημοτικό Ιατρείο - Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο

Διεύθυνση: Σόλωνος 78, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3626587

2ο Δημοτικό Ιατρείο - Νέος Κόσμος

Διεύθυνση: Φανοσθένους & Φρειδερίκου Σμιθ, Τηλέφωνο: 210 9239865

3ο Δημοτικό Ιατρείο - Πετράλωνα

Διεύθυνση: Πειραιώς 108, Τηλέφωνο: 214 4088700, 214 4088720-22

6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης - Κυψέλη

Διεύθυνση: Χανίων 4Β, Τηλέφωνο: 210 8836200

