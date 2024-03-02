Στην ταυτοποίηση και σύλληψη δύο 20χρονων για ληστεία, αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, εξύβριση και απειλή σε βάρος 16χρονου, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συλληφθέντες, τις απογευματινές ώρες της 29/2, εντόπισαν τον ανήλικο να κινείται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αφού τον ακολούθησαν, ο ένας εκ των δύο ζήτησε επιτακτικά να του παραδώσει μπλούζα που φορούσε, η οποία έφερε διακριτικά ομάδας της πόλης, απειλώντας τον και εξυβρίζοντας τον.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

