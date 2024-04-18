Το κατώφλι της ανακρίτριας αναμένεται να περάσει ο 45χρονος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον 65χρονο Γερμανό φίλο του μέσα στο σπίτι του στα Φέρμα Ιεράπετρας.

Στον 45χρονο έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα απολογηθεί σήμερα μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά πως ήταν μαζί με τον 65χρονο την ώρα που εκείνος πέθανε ωστόσο οι αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης γειτονικού σπιτιού.

Ο 65χρονος Γερμανός ήταν καρκινοπαθής σε πολύ προχωρημένο στάδιο και είχε αποφασίσει να μείνει μόνιμα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Φέρμα της Ιεράπετρας.

Στις 7 Απριλίου ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του με την πρώτη αυτοψία να δείχνει πως είχε πέσει και είχε χτυπήσει με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Αρχικά ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε ως αιφνίδιος θάνατος δεδομένου της προχωρημένης κατάστασης της ασθένειάς του με αποτέλεσμα να προχωρήσει η ταφή του.

Ωστόσο, μία πληροφορία που ήρθε αργότερα στις αστυνομικές αρχές «άνοιξε» ξανά τον φάκελο της υπόθεσης.

Όπως πληροφορήθηκαν οι αρχές την ώρα του θανάτου του δεν ήταν μόνο στο σπίτι του.

Αμέσως ξεκίνησαν νέες έρευνες με τους αστυνομικούς να αναζητούν και να βρίσκουν οπτικοακουστικό υλικό από κλειστές κάμερες ασφαλείας στη γειτονιά του.

Το υλικό από τις κάμερες επιβεβαίωσαν τις τελευταίες πληροφορίες που έφτασαν στα αυτιά τους. Όπως διαπιστώθηκε, μισή ώρα μετά που έφυγε η γυναίκα που τον πρόσεχε ένα φιλικό πρόσωπο του 65χρονου έφτασε στο σπίτι του έχοντας επιμελώς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.

Η σύλληψη του 45χρονου

Άμεσα ξεκίνησαν οι νέες καταθέσεις με τους αστυνομικούς να καλούν όλους τους φίλους του 65χρονου οι οποίοι δεν ήταν παραπάνω από έξι άτομα.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε πως ένας 45χρονος ταίριαζε στον άνθρωπο που πήγε την μοιραία ημέρα στο σπίτι του καρκινοπαθή.

Οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν και την προηγούμενη Δευτέρα προχώρησαν στη σύλληψή του. Μέχρι στιγμής ο 45χρονος αρνείται πως ήταν μαζί με τον 65χρονο την ώρα που εκείνος πέθανε.

Πάντως, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι πως υπήρχε μία έντονη διένεξη ανάμεσα στους δύο άνδρες με τον δράστη να σπρώχνει τον 65χρονο ο οποίος λόγω κατάσταση της υγείας να έπεσε και να χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

