Νύχτα τρόμου έζησε υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων στα Άνω Λιόσια, όταν άγνωστος δράστης ζήτησε να φουλάρει με την απειλή όπλου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ Σωτήρη Μπαρσάκη το περιστατικό συνέβη χθες Τετάρτη στις 9 το βράδυ.

Ένα ακριβό αυτοκίνητο σταμάτησε στο βενζινάδικο ενώ έκλεινε το κατάστημα. Ο δράστης ζήτησε να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, ωστόσο ο υπάλληλος του αρνήθηκε, καθώς έκλειναν οι μάνικες. Τότε ο οδηγός τον απείλησε με όπλο, με τον υπάλληλο να καταφέρνει να διαφύγει μετά από επικοινωνία με συνάδελφό του.

