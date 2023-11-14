Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

kataggelies@skai.gr: Κατεστραμμένοι οι ανελκυστήρες στη πεζογέφυρα του Παλαιού Φαλήρου - Δείτε βίντεο

Tρεις ανελκυστήρες δεν λειτουργούσαν για διάστημα περίπου τριών μηνών

ασανσερ

Σε καταγγελία σχετικά με τις απαράδεκτες εικόνες εγκατάλειψης στην πεζογέφυρα του Παλαιού Φαλήρου προέβη κάτοικος της περιοχής μέσω του kataggelies@skai.gr.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, στους ανελκυστήρες δεν υπάρχουν ράμπες ΑΜΕΑ, ο χώρος είναι βανδαλισμένος και γεμάτος αποτσίγαρα με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η καθημερινότητα των πολιτών οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες.
 
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ τρεις ανελκυστήρες δεν λειτουργούσαν για διάστημα περίπου τριών μηνών.

Σημειώνεται πως η περιφέρεια Αττικής, ο δήμος Παλαιού Φαλήρου και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχαν κάνει το 2021 μία συμφωνία σχετικά με τις 6 πεζογέφυρες της αττικης το 2021.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: kataggelies@skai.gr ασανσέρ Παλαιό Φάληρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark