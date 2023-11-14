kataggelies@skai.gr: Κατεστραμμένοι οι ανελκυστήρες στη πεζογέφυρα του Παλαιού Φαλήρου - Δείτε βίντεο

Σε καταγγελία σχετικά με τις απαράδεκτες εικόνες εγκατάλειψης στην πεζογέφυρα του Παλαιού Φαλήρου προέβη κάτοικος της περιοχής μέσω του kataggelies@skai.gr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως φαίνεται στο βίντεο, στους ανελκυστήρες δεν υπάρχουν ράμπες ΑΜΕΑ, ο χώρος είναι βανδαλισμένος και γεμάτος αποτσίγαρα με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η καθημερινότητα των πολιτών οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες.



Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ τρεις ανελκυστήρες δεν λειτουργούσαν για διάστημα περίπου τριών μηνών.

Σημειώνεται πως η περιφέρεια Αττικής, ο δήμος Παλαιού Φαλήρου και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχαν κάνει το 2021 μία συμφωνία σχετικά με τις 6 πεζογέφυρες της αττικης το 2021.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.