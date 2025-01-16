Καταγγελία για πτώση ασανσέρ και στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Μετά την πτώση του ασανσέρ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», υπάρχουν καταγγελίες για ανάλογο περιστατικό και στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται και το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πρόκειται για μια ειδικευόμενη γιατρό η οποία χτες, κατά τη διάρκεια της βάρδια της, μπήκε στο ασανσέρ του 7ου ορόφου και είχε μια ελεύθερη πτώση μέχρι το ενδιάμεσο του 3ου και 2ου ορόφου.

Ο ανελκυστήρας σταμάτησε και η ίδια κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, βγαίνοντας και μπουσουλώντας προς ένα κενό που υπήρχε ανάμεσα στους ορόφους.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, όταν προσπάθησε η γιατρός να γνωστοποιήσει το περιστατικό βρήκε εμπόδια από τη διοίκηση.

Την είδηση γνωστοποίησε και ο γιατρός και συνδικαλιστής Παναγιώτη Παπανικολάου, με ανάρτησή του.

«Η επιβαίνουσα (εφημερεύουσα ειδικευόμενη γιατρός) ευτυχώς δεν τραυματίστηκε», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ.

«H διοίκηση του νοσοκομείου ασκεί εξ αρχής πιέσεις για απόκρυψη του ατυχήματος με διάφορες μεθοδεύσεις», αναφέρει.

