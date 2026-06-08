Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία: Ήχησαν σειρήνες - «Πέρασε ο κίνδυνος» 

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο «κίνδυνος έχει πλέον περάσει» στην περιφέρεια Αλ-Χαρτζ, λίγη ώρα αφότου είχε εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους για πιθανή απειλή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο.

Νωρίτερα, η χώρα τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, καθώς ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα προειδοποίησης για επικείμενη πυραυλική επίθεση στην περιοχή όπου βρίσκεται η στρατηγικής σημασίας αεροπορική βάση «Prince Sultan».

Η συγκεκριμένη βάση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τις ισορροπίες στην περιοχή, καθώς, πέρα από την πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας, φιλοξενεί και σημαντικό αριθμό αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο συναγερμός σήμανε εν μέσω της ραγδαίας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, αμέσως μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, τα οποία πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στο προηγούμενο μπαράζ πυραύλων της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

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