Γερμανία: Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις

Το αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις.
Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου εκκενώθηκε στις 8:33 μ.μ. (τοπική ώρα) λόγω μυρωδιάς καπνού, ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, οι πτήσεις επανεκκίνησαν στις 10:15 μ.μ., μετά από επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Πηγή: skai.gr
- Ιράκ: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 19 τραυματίες από συντριβή λεωφορείου στη Νασιρίγια - Δείτε βίντεο
- Εκλογές στο Κόσοβο: Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το κόμμα του Άλμπιν Κούρτι, σύμφωνα με τα exit poll
- Τραμπ προς Ιράν: «Ρίξατε τους πυραύλους σας, επιστρέψτε στις διαπραγματεύσεις» – «Θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.