Γερμανία: Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις

Το αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις.

Ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου εκκενώθηκε στις 8:33 μ.μ. (τοπική ώρα) λόγω μυρωδιάς καπνού, ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, οι πτήσεις επανεκκίνησαν στις 10:15 μ.μ., μετά από επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Πηγή: skai.gr

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