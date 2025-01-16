Έναν Γολγοθά περνάει η οικογένεια του 22χρονου Αντώνη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο φρικτό τροχαίο το οποίο προκάλεσε ένας 45χρονος ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, στα Χανιά.

Ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα προφυλακίστηκε και όπως αναφέρει ο πατέρας του Παναγιώτης Καρατζής στον ΑΝΤ1: «είναι πρώτη δικαίωση αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάει με κάποιο συγκεκριμένο στόχο, αλλά θα πάει μάλλον κάπως διαφορετικά, δηλαδή αυτό μπορεί να λέγεται και δόλος όλο αυτό το πράγμα που έγινε. (…) Αυτός ο άνθρωπος σε τρία τέσσερα χρόνια θα σκοτώσει και τον επόμενο Παναγιώτη, είναι απλά τα πράγματα».

Συνέχισε λέγοντας πως «η νοοτροπία αυτή είναι χρόνων πολλών, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτό το πράγμα, ξεχνιέται η νεολαία και κατευθείαν μετά από λίγο καιρό ξανακούμε τα επόμενα. Δεν μπορώ να πω μακάρι ο Παναγιώτης να ήταν το τελευταίο παιδί. Να δούμε στην πορεία πώς θα πάνε τα πράγματα με όλα αυτά τα δικαστικά γιατί ακούγονται πολλά πράγματα, γίνονται πολλά πράγματα, δεν ξέρω, θα δούμε».

Στη συνέχεια ο πατέρας του 22χρονου έστειλε μήνυμα και στις Αρχές, επισημαίνοντας πως: «Για να παρθεί ένα μήνυμα από κάποιους ανθρώπους, πρέπει κάποιοι άλλοι άνθρωποι πιο πριν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτοί οι άλλοι άνθρωποι ξέρουνε ποιοι είναι, από πιο ψηλά και από πολλές κατευθύνσεις, αν δεν γίνει αυτό δεν μπορώ να δώσω εγώ κανένα μήνυμα, ούτε να λάβει κανείς κάποιο μήνυμα. Το παρασκήνιο, θα το δούμε, θα το δούμε στην πράξη, υπάρχει Γολγοθάς, υπάρχει πολύς χρόνος μπροστά».

Τέλος, μιλώντας για την ψυχολογική κατάσταση των άλλων δύο παιδιών του ανέφερε πως «δεν είναι καλά καθόλου καλά δεν είναι. Και την κόρη μου προσέχω, την έχω δίπλα μου τώρα που είναι δύο μηνών έγκυος. Μαζί είμαστε τώρα μαζί… Δεν υπάρχει ύπνος…».

Πηγή: skai.gr

