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Ιράκ: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 19 τραυματίες από συντριβή λεωφορείου στη Νασιρίγια - Δείτε βίντεο

Το δυστύχημα συνέβη αφότου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στη Νασιρίγια, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί

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Ιράκ

Τουλάχιστον 21 Ιρακινοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν όταν ένα επιβατικό λεωφορείο συνετρίβη και έπιασε φωτιά κοντά στη νότια πόλη Νασιρίγια την Κυριακή, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας και της υγείας.

Το δυστύχημα συνέβη αφότου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στη Νασιρίγια, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να τυλιχθεί στις φλόγες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Αλί αλ-Ζαΐντι διέταξε τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια της συντριβής και κατεύθυνε τις αρχές να υποβάλουν έκθεση για τις συνθήκες γύρω από το δυστύχημα, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας και του ιατρικού προσωπικού δήλωσαν ότι 21 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους στον τόπο του δυστυχήματος και στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 19 τραυματίστηκαν.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση και έφεραν σοβαρά εγκαύματα, ανέφεραν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Τα αίτια της συντριβής τελούν υπό διερεύνηση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Ιράκ, όπου η υπερβολική ταχύτητα, η κακή κατάσταση των δρόμων και η ελλιπής επιβολή των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας συμβάλλουν σε μεγάλο αριθμό θανάτων κάθε χρόνο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράκ Φωτιά λεωφορείο
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