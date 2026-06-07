Τουλάχιστον 21 Ιρακινοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν όταν ένα επιβατικό λεωφορείο συνετρίβη και έπιασε φωτιά κοντά στη νότια πόλη Νασιρίγια την Κυριακή, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας και της υγείας.

Το δυστύχημα συνέβη αφότου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στη Νασιρίγια, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί και να τυλιχθεί στις φλόγες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

BUS CRASH IN IRAQ KILLS 15+ PILGRIMS



At least 15 Shiite pilgrims were killed after a bus collided with a fuel tanker and burst into flames in Iraq’s southern Dhi Qar province. Authorities are investigating the deadly crash.



Rudaw pic.twitter.com/eA74ABlkbB — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 7, 2026

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Αλί αλ-Ζαΐντι διέταξε τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια της συντριβής και κατεύθυνε τις αρχές να υποβάλουν έκθεση για τις συνθήκες γύρω από το δυστύχημα, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας και του ιατρικού προσωπικού δήλωσαν ότι 21 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους στον τόπο του δυστυχήματος και στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 19 τραυματίστηκαν.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση και έφεραν σοβαρά εγκαύματα, ανέφεραν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Τα αίτια της συντριβής τελούν υπό διερεύνηση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Ιράκ, όπου η υπερβολική ταχύτητα, η κακή κατάσταση των δρόμων και η ελλιπής επιβολή των κανονισμών οδικής κυκλοφορίας συμβάλλουν σε μεγάλο αριθμό θανάτων κάθε χρόνο.

Πηγή: skai.gr

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