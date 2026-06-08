Η Βενεζουέλα δεν εμπνέει ακόμα αρκετή εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς για να επενδύσουν

Η Βενεζουέλα έχει αποδειχθεί πιο συνεργάσιμος εταίρος από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) διέταξε τη σύλληψη του πρώην δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν πρόκειται να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπιστοσύνη για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εάν η ηγεσία της Βενεζουέλας δεν παρουσιάσει έναν αξιόπιστο οδικό χάρτη προς ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει αναπτύξει μια θερμή σχέση συνεργασίας με τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει απελευθερώσει ορισμένους πολιτικούς κρατούμενους. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ έχουν επαινέσει τη Ροντρίγκες για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, επισκέφθηκε το Καράκας την Τετάρτη.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν 100 δισ. δολάρια στις ερειπωμένες ενεργειακές υποδομές της Βενεζουέλας. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειμένες να δαπανήσουν τεράστια κεφάλαια σε έργα εξόρυξης βαρέος αργού πετρελαίου, τα οποία χρειάζονται δεκαετίες για να αποδώσουν, εάν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πολιτικής οπισθοδρόμησης.

Η Ροντρίγκες προσπαθεί να προσελκύσει τους μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους, οι οποίοι διαθέτουν την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσουν τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Η Εθνοσυνέλευση, υπό την ηγεσία του αδελφού της Χόρχε Ροντρίγκες, προχώρησε σε αλλαγές στη νομοθεσία για τα ορυχεία και τους υδρογονάνθρακες. Ωστόσο, οι εταιρείες θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν επαρκούν ώστε να δικαιολογούν την επιστροφή τους.

Ένα ακόμη σημείο τριβής αφορά τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών και τερματισμού συμβάσεων. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA επιδιώκει οι συμβάσεις με ξένες εταιρείες να υπάγονται σε διαιτησία στο Χονγκ Κονγκ αντί να διέπονται από το αμερικανικό δίκαιο. Παράλληλα, ζητά το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας συμφωνιών με οποιαδήποτε εταιρεία εμπλέκεται σε «πράξεις πολιτικής αποσταθεροποίησης». Οι εταιρείες θεωρούν ότι αυτό αφήνει υπερβολικά μεγάλο περιθώριο για μελλοντικές απαλλοτριώσεις.

Οι Exxon και ConocoPhillips βρίσκονται σε ενεργές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια όταν ο Ούγκο Τσάβες κατάσχεσε τα περιουσιακά τους στοιχεία το 2007. Η Chevron, η οποία συνέχισε να δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα όταν άλλες εταιρείες αποχώρησαν, συμφώνησε τον Απρίλιο στην πρώτη μεγάλη επέκταση των δραστηριοτήτων της μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ConocoPhillips, Ράιαν Λανς, δήλωσε πρόσφατα ότι η Βενεζουέλα «έχει πολύ περισσότερη δουλειά να κάνει από τη δική της πλευρά». Όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τους υδρογονάνθρακες δεν επαρκεί «για να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις», καθώς θα μπορούσε να συνεπάγεται ότι το κράτος θα αποκομίζει έως και το 95% των εσόδων. Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχει εκφράσει και ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ.

Από την πλευρά της, η Ροντρίγκες αντιμετωπίζει σημαντικές εσωτερικές πιέσεις. Δεν ελέγχει πλήρως ούτε τις δυνάμεις ασφαλείας ούτε τις παραστρατιωτικές ομάδες colectivos. Παράλληλα, δέχεται επικρίσεις από παραδοσιακούς αριστερούς συμμάχους της για τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον. Την ίδια στιγμή προσπαθεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες των 28,6 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας και να προετοιμάσει το έδαφος για εκλογές, τις οποίες έχει υποσχεθεί ότι θα προκηρύξει.

Η επιτυχία της στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο τον Ιανουάριο ενθάρρυνε τον Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτή η επιλογή δεν εξελίχθηκε καλά. Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει πιέσει υπερβολικά τη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε υπόψη του τα διδάγματα από το Ιράκ. Η απομάκρυνση των στελεχών του καθεστώτος μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003 οδήγησε σε θεσμική κατάρρευση και τελικά σε εμφύλιο πόλεμο. Η αποστροφή του Τραμπ προς το nation-building ώθησε την κυβέρνησή του σε μια στρατηγική συνεργασίας με τα υπολείμματα του παλαιού καθεστώτος.

Ωστόσο, είναι πιθανό να εξαχθούν λανθασμένα συμπεράσματα από την εμπειρία του Ιράκ. Κάποια μορφή, έστω ατελούς, δημοκρατίας είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της Βενεζουέλας. Καμία φωτογραφία με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους δεν μπορεί να αλλάξει το γεγονός ότι η Ροντρίγκες βρίσκεται στην εξουσία επειδή η ίδια και ο πρώην προϊστάμενός της έκλεψαν τις τελευταίες εκλογές - γεγονός που καθιστά την εξουσία της εύθραυστη.

Η έλλειψη νομιμοποίησης της κυβέρνησης της Βενεζουέλας αυξάνει τον επενδυτικό κίνδυνο. Μόνο όταν διεξαχθούν πραγματικές εκλογές θα μπορέσουν οι αμερικανικές εταιρείες να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα εάν αξίζει να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

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