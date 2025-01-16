Ένας 63χρονος από την Ηλεία, με πλούσιο ποινικό παρελθόν και γνωστός στις διωκτικές Αρχές για την εμπλοκή του σε υποθέσεις της νύχτας, με μπραβιλίκια, όπλα και συμμετοχή ακόμα και σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, φέρεται να είχε έναν από τους βασικότερους ρόλους στο κύκλωμα που πουλούσε προστασία σε παράνομα καζίνο και οίκους ανοχής στην Αθήνα και ξεσκεπάστηκε από το Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στο άτομο αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», από τα στελέχη των Αδιάφθορων αποδίδεται ο ρόλος του «κεντρικού εισπράκτορα». αφού κατά την έρευνα προέκυψε πως ήταν επιφορτισμένος για την τελική και ασφαλή μεταφορά των «μαύρων» χρημάτων στο «Στρατηγείο» αλλά και την αυτοπρόσωπη παράδοση τους στον Υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Διερευνώντας την παράνομη δράση του δαιδαλώδους κυκλώματος, στα μέσα Μαρτίου του 2024 οι Αδιάφθοροι πληροφορήθηκαν μέσω ανώνυμου e-mail που έφθασε στην υπηρεσία τους πως ο Ηλείος κατηγορούμενος συγκεντρώνει τα χρήματα από τις παράνομες λέσχες – καζίνο, στις οποίες εμφανίζεται ως διαχειριστής ένας 63χρονος που αυτοπαρουσιαζόταν ως πρώην αστυνομικός και στην συνέχεια παρέδιδε τα λεφτά στα γραφεία εταιρείας security που βρίσκεται επί της λεωφόρου Συγγρού, στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου αποτελούσε το «Στρατηγείο» της εγκληματικής οργάνωσης. Από εκεί τα χρήματα διαμοιράζονταν σε επίορκους αστυνομικούς προκειμένου να παρέχεται «κάλυψη».

Τον «φωτογράφισε»…

Την 1η Απριλίου 2024 η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο «φωτογραφίζεται» ο κατηγορούμενος από την Ηλεία και αναφέρονται τα εξής:

«Έχει ξεφύγει η κατάσταση στο κέντρο με τα φρουτάκια του … (αναφέρεται το όνομα του διαχειριστή των παράνομων λεσχών) και η Αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Αλλά και τι να κάνει αφού και αυτοί τρώνε από τον… (αναφέρεται ξανά το όνομα του διαχειριστή) ψωμί. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με τους διεφθαρμένους Αστυνομικούς ψάξτε τους μπράβους (αναγράφεται το όνομα του Ηλείου και ενός συγκατηγορούμενού του) που μαζεύουν τα λεφτά από τις λέσχες και τα μοιράζουν στους επίορκου».

Φοβήθηκαν… το Ελληνικό FBI

Στις τάξεις του «Προγράμματος Κάλυψη» προκλήθηκε αναστάτωση με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στις 6 Νοεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε έφοδος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία αντικατέστησε τη δράση της καταργηθείσας Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στα δύο παράνομα καζίνο που διαχειρίζονταν δύο από τους κατηγορούμενους. Όπως προκύπτει από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών που καταγράφηκαν στο πλαίσιο των ειδικών ανακριτικών πράξεων οι οποίες εφαρμόστηκαν για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, την ημέρα εκείνη, ο Ηλείος «εισπράκτορας» ενημέρωσε τους δύο κατηγορούμενους: «Έχω ειδοποίηση, θα υπάρξει κινητικότητα σήμερα … Εκεί στο κέντρο για διάφορους λόγους και τέτοια … Προφανώς δε θα γίνει ζημιά κάτι, αλλά να είσαστε πολύ επιφυλακτικοί, ειδοποίησέ τους και στα δύο (καζίνο)… Να ανοίγουνε πολύ επιφυλακτικά μόνο σε αυτούς που ξέρουνε… Ειδοποίησε το μαγαζί να είναι σε επιφυλακή σήμερα. Από τώρα δηλαδή γιατί θα υπάρξει μια έντονη κινητικότητα εκεί στο κέντρο, για διάφορους λόγους και τέτοια και θα είναι πολύ προσεκτικοί ποιον βάζουνε μέσα, όταν χτυπάει το τέτοιο».

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από την επιτυχημένη αστυνομική επιχείρηση, η ενημέρωση της «κάλυψης» είναι ανακριβής και επισφαλής, δεδομένου ότι πλέον υφίσταται η νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία αντίς της Δ/νσης Οικονομικής Αστυνομίας, που καταργήθηκε.

Νέα έφοδος…

Στις 13 Νοεμβρίου 2024 πραγματοποιείται νέα έφοδος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε παράνομο καζίνο, που διαχειρίζονταν δύο κατηγορούμενοι. Σε αντίθεση με την πρώτη περίπτωση, όπου υπήρξε έστω αυτή η επισφαλής ενημέρωση για την «κινητικότητα» των Αρχών, αυτή τη φορά η συγκεκριμένη «επιχείρηση» των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα, με την «κάλυψη» να πληροφορείται για την έφοδο από τους ίδιους τους διαχειριστές, την ώρα που οι αστυνομικοί βρίσκονταν μέσα στο παράνομο καζίνο των δύο κατηγορούμενων.

Σε συνομιλία του ενός διαχειριστή προς τον «εισπράκτορα» αναφέρεται ότι: «Έχει μπει η οικονομική στο μαγαζί μέσα… Αφού ‘ χουνε… αφού ‘ χουνε αλλάξει τα πράγματα πάνω. Γ….. τα.» με τον Ηλείο να απαντά «Δεν έχω ενημέρωση για τίποτα… Δεν υπάρχει οικονομική. Τέλος πάντων … το FBI είναι».

«Δεν θα γλιτώσει κανείς…»

Τα «χτυπήματα» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά των «προστατευόμενων» καταστημάτων προς το «Πρόγραμμα κάλυψης», τις οποίες προσπάθησε να κατευνάσει ο 63χρονος «εισπράκτορας», αναφέροντας πως όλα παράνομα καζίνο και λέσχες θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση, εκ περιτροπής, προκειμένου η νεοϊδρυθείσα Υπηρεσία να παρουσιάσει αποτελέσματα.

Σε συνομιλία του «εισπράκτορα» με τον έναν διαχειριστή – κατηγορούμενο, ο πρώτος του λέει ότι «Είναι εντολή από την καινούργια αυτή, να μην τα λέμε τώρα. Ξέρεις… Θα πάθουνε όλοι από μια ζημιά μέχρι τις γιορτές. Τώρα όλοι, δε θα γλιτώσει κανένας … Και το κάνουν απότομα. Δεν ειδοποιούν τίποτα και κανέναν».

Συνεργασία με επίορκο αστυνομικό

Σύμφωνα με την έρευνα των Αδιάφθορων ο «εισπράκτορας» φαίνεται πως μαθαίνει λεπτομέρειες της εφόδου στο παράνομο καζίνο από υπηρεσιακό σύστημα πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας. Μάλιστα, ο 63χρονος πληροφορεί έναν κατηγορούμενο για ένα εύρημα που του προκάλεσε προβληματισμό, έναν φάκελο που περιέχει κάποια ονόματα, για τα οποία τον ρωτάει σχετικά, ενώ τον νουθετεί και σχετικά με την αποφυγή σύλληψης στα πλαίσια του αυτοφώρου ενός «μπροστινού».

Το παραπάνω προκύπτει από το γεγονός ότι ο ένας από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς συνδέθηκε στο σύστημα αυτό, αναζητώντας την αναφορά της συγκεκριμένης υπόθεσης που ήταν εκτός της δικαιοδοσίας του και μάλιστα σε προγενέστερο χρόνο, από την ώρα που ο «εισπράκτορας» ενημερώνει για τα στοιχεία τον συνομιλητή του.

Το παρελθόν του 63χρονου από την Ηλεία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πατρίς», ο 63χρονος από την Ηλεία κουβαλά στην πλάτη του πλούσιο παρελθόν το οποίο ξεκινά από το μακρινό 1990.

Συγκεκριμένα, είχε κατηγορηθεί στις αρχές της δεκαετίας του ’90 για συμμετοχή σε συμμορία μπράβων καθώς και για εμπλοκή σε ανθρωποκτονία. Το 1994, συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων – όπως και το 2010, ενώ το 2023 του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και παρουσίας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που διαμένει για υπόθεση εκβίασης.

