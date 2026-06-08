Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοικτά της Εύβοιας

Νέα σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε στις 05:13 στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπι της Εύβοιας, ή περίπου 83 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

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