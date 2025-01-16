Κρίσεις στην Πυροσβεστική: Νέος υπαρχηγός ο Γιώργος Μαρκουλάκης

Ξεκίνησαν οι κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα για το 2025. Μετά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων, υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ορίστηκε ο αντιστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης, ενώ στο βαθμό του γενικού επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος ορίστηκαν οι Χρήστος Πλατάς και Θεόδωρος Κοσμίδης.

Παράλληλα σε αποστρατεία τέθηκαν οι αντιστράτηγοι Νικόλαος Ρουμελιώτης, Παναγιώτης Νιάφας και Ευάγγελος Φαλάρας.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

Μετά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του αντιστράτηγου, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων Π.Σ., για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, με απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια ως ακολούθως:

Γεώργιος Μαρκουλάκης, ως Υπαρχηγός του Σώματος

Στο βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος οι:

Χρήστος Πλατάς

Θεόδωρος Κοσμίδης

Τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2025, οι κατωτέρω αντιστράτηγοι, ως ακολούθως:

Νικόλαος Ρουμελιώτης

Παναγιώτης Νιάφας

Ευάγγελος Φαλάρας

Οι παρακάτω υποστράτηγοι, προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2025 ως ακολούθως:

Καλλιόπη Σαΐνη

Δημοσθένης Ραγκαβάς

Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος

Δημήτριος Γεωργανάς

Γεώργιος Τσικαλάς

Αθανάσιος Χατζόπουλος

Επίσης, οι παρακάτω αρχιπύραρχοι, προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2025 ως ακολούθως:

Καλλιόπη Βηλαρά

Νικόλαος Μπάλσης

Γεώργιος Αλικάκος

Ιωάννης Στεργιούλας

Χρήστος Καλογερόπουλος

Νικόλαος Μητσιογιάννης

Χρήστος Σημιακάκης

Γεώργιος Βλόντζος

Νικόλαος Μπαλατσούκας

Ιωάννης Δαληβίγκας

Προάγονται οι παρακάτω αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων στο βαθμό του Υποστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ως ακολούθως:

Σίμος Αποστόλου

Βασίλειος Σολδάτος

Παναγιώτης Κυπριωτέλλης

Ιωάννης Λουκάκης

Παναγιώτης Μπαθρέλλος

Κωνσταντίνος Ψαρρός

Δημήτριος Σαράφης

Αναστάσιος Παππάς

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των πυράρχων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

