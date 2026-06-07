Σε επίθεσεις με βαλλιστικούς πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ προχώρησε σήμερα το Ιράν, οι πρώτες τέτοιου είδους από τις 8 Απριλίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιθέσεις είναι στην ευρύτερη περιοχή της Χάιφα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του IDF, τα αντιαεροπορικά συστήματα άμυνας αναχαίτισαν όλους τους πυραύλους, οι οποίοι ήταν 10, ενώ προειδοποιεί ότι θα αντεπιτεθεί στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε επίσης εντολή απογείωσης τριών ιπτάμενων τάνκερ της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, δύο KC-135 και ενός KC-46.

Φρουροί της Επανάστασης: «Πιο οδυνηρά πλήγματα αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του»

Το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε δήλωση του διοικητή του αρχηγείου Khatam al-Anbiya του ιρανικού στρατού.

Η δήλωση ανέφερε ότι, παρά τις προηγούμενες ιρανικές προειδοποιήσεις, το Ισραήλ ξεπέρασε «όλες τις κόκκινες γραμμές» στοχεύοντας τα νότια προάστια της Βηρυτού και εντείνοντας τις επιθέσεις του σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο.

«Είχαμε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι εάν το έγκλημα στα προάστια της Βηρυτού επεκταθεί, θα επιτεθούμε σε στόχους στα κατεχόμενα εδάφη», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο ισραηλινός στρατός «πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και τα προάστια, και εάν επεκτείνει τις επιθέσεις του σε αυτή την περιοχή ή απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα και θα ξεκινήσουν καταστροφικές επιθέσεις εναντίον του καθεστώτος και των υποστηρικτών του».

Σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, κόσμος είχε μαζευτεί στην Τεχεράνη και πανηγύριζε με την εκτόξευση των πρώτων πυραύλων.

Once again - this is the strangest "cease fire" of my life 🤨



Iran reportedly has launched a volley of missiles over the past few hours at several nations across the middle east 🚀



Plan accordingly...#CityLife #war #iran #israel #missile #Kermanshah#کرمانشاه pic.twitter.com/i4loEs4QqW — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) June 7, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει ενημερωθεί για την κλιμάκωση των επιθέσεων.

Ballistic missiles flying by Jerusalem en route from Iran targeting northern Israel, a major violation of the ceasefire pic.twitter.com/r4iTOCOocs — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) June 7, 2026

Κλειστά όλα τα σχολεία τη Δευτέρα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης ότι τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα, κλειστά σε όλη τη χώρα μετά τα ιρανικά πυρά.

«Έπειτα από εκτίμηση της κατάστασης (...) οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Παιδείας και της Διοίκησης του Εσωτερικού Μετώπου (κλάδος των ενόπλων δυνάμεων).

Πηγή: skai.gr

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