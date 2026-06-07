Νίκη του κινήματος «Αυτοδιάθεση» (VV) στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Κόσοβο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στην έξοδο των εκλογικών τημάτων (exit poll) .

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της KLAN TV, η «Αυτοδιάθεση» του πρωθυπουργού 'Αλμπιν Κούρτι έλαβε το 42,3% των ψήφων, το Δημοκρατικό Κόμμα το 21,6%, η Δημοκρατικά Ένωση Κοσόβου το 17,3% και η Συμμαχία για το Μέλλον του Κοσόβου το 6,8%. Ανάλογα ποσοστά δίδουν και άλλες δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων.

Το κόμμα του Κούρτι, σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2025, φέρεται να καταγράφει απώλειες εννέα ποσοστιαίων μονάδων.

Εάν επιβεβαιωθούν και επίσημα από την καταμέτρηση των ψήφων τα ποσοστά αυτά, θεωρείται βέβαιο ότι ο Κούρτι δεν θα μπορέσει αυτοδύναμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Η πολιτική κρίση ίσως παραταθεί, αφού μέχρι σήμερα κανένα κόμμα δεν εκδήλωσε πρόθεση συνεργασίας με τον 'Αλμπιν Κούρτι. Το Κόσοβο από τις εκλογές τον Φεβρουάριο του 2025 διανύει περίοδο πολιτικής αστάθειας. Στην κοινωνία εκδηλώνεται κόπωση από τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και ίσως σε αυτό οφείλεται η μεγάλη αποχή των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η συμμετοχή στις σημερινές εκλογές ανήλθε στο 36% ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν 45%.

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου απαρτίζεται από 120 βουλευτές εκ των οποίων οι 20 προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες.

Πηγή: skai.gr

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