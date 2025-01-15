Πτώση ασανσέρ στον «Ερυθρό Σταυρό»: Tι έδειξε η πραγματογνωμοσύνη

Πραγματογνωμοσύνη πραγματοποιήθηκε χθες από τις αρμόδιες αρχές στο ασανσέρ που έπεσε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Tο ασανσέρ έκανε «βουτιά» δύο ορόφων και μέσα σε αυτό, την ώρα του ατυχήματος, βρίσκονταν δύο άτομα πληρώματος ιδιωτικού ασθενοφόρο, ένας ασθενής και ένας συνοδός.

Στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται από τις αρμόδιες αρχές για τις αιτίες πτώσης διαπιστώθηκε ότι oi πόρτες του ανελκυστήρα, άνοιξαν στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο και στο υπόγειο όπου βρίσκεται ο μηχανισμός.

Η έρευνά ήταν λεπτομερής και κατά πληροφορίες η πτώση είχε στοιχεία φρεναρίσματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι προήλθε από κατασκευαστικό λάθος καθώς ο μηχανισμός του είναι καινούριος, η συντήρηση του ασανσέρ ασφαλής και για την πτώση ουδεμία ευθύνη έχει το νοσοκομείο.

Σε κάθε περίπτωση ως αναγκαίος έχει κριθεί ο ενδελεχής έλεγχος όλων των ασανσέρ των νοσοκομείων και των άλλων υγειονομικών μονάδων για τυχόν κατασκευαστικά λάθη.





Πηγή: skai.gr

