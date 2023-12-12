Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην αστυνομία και το λιμεναρχείο της Καρύστου, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών στην παραλία Ψιλή Άμμος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eviathema.gr, λίγο μετά τις 12:00, ένας περαστικός εντόπισε δύο οστά στην συγκεκριμένη παραλία και άμεσα ειδοποίησε το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού όπου απέκλεισαν την περιοχή.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε το Λιμεναρχείο Καρύστου ενώ αναμένεται η ταυτοποίηση των οστών από ιατροδικαστή.

