Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στην Κάρυστο: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά σε παραλία

Λίγο μετά τις 12:00, ένας περαστικός εντόπισε δύο οστά στην  παραλία Ψιλή Άμμος και άμεσα ειδοποίησε το τοπικό αστυνομικό τμήμα

λιμενικο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην αστυνομία και το λιμεναρχείο της Καρύστου, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών στην παραλία Ψιλή Άμμος. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eviathema.gr, λίγο μετά τις 12:00, ένας περαστικός εντόπισε δύο οστά στην συγκεκριμένη παραλία και άμεσα ειδοποίησε το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού όπου απέκλεισαν την περιοχή.

Την προανάκριση της υπόθεσης ανέλαβε το Λιμεναρχείο Καρύστου ενώ αναμένεται η ταυτοποίηση των οστών από ιατροδικαστή.

Πηγή: eviathema.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάρυστος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark