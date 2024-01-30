Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.