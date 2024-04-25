Ξεκινάει σήμερα, 25 Απριλίου, το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, ενώ την Κυριακή 28 Απριλίου τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά.

Το ωράριο που προτείνουν οι εμπορικοί σύλλογοι είναι συνεχές, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για σήμερα και αύριο και μέχρι τις 5 το απόγευμα το Σάββατο ενώ για την Κυριακή 28 Απριλίου προτείνουν τα μικρά εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος προτείνει για την Κυριακή, στα μέλη του, δηλαδή στα μεγάλα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες καταστημάτων να λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ.

Σε ό,τι αφορά στο ωράριο της Μεγάλης Εβδομάδας, όλα τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν με συνεχές ωράριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Πέμπτη .

Τη Μεγάλη Παρασκευή τα μικρά μαγαζιά προτείνεται από τους εμπορικούς συλλόγους να λειτουργήσουν από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 7 το απόγευμα ενώ ο ΣΕΛΠΕ προτείνει στα μέλη του να λειτουργήσουν από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ.

Για το Μεγάλο Σάββατο ο ΣΕΛΠΕ προτείνει λειτουργία των καταστημάτων από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ ενώ οι εμπορικοί σύλλογοι προτείνουν ωράριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

Την Κυριακή του Πάσχα την Δευτέρα και την Τρίτη τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Την Τρίτη θα είναι κλειστά λόγω μεταφοράς του εορτασμού της Πρωτομαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.