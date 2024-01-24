Δολοφονία Μπάμπη Κούτσικου: Στις έρευνες και ο στρατός - Σήμερα η κηδεία

Ο 50χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι, αν και κρίθηκε προφυλακιστέος, αντί για τις φυλακές Κορυδαλλού, μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου και κρατείται. Η απόφαση ελήφθη λόγω των ερευνών και ανακριτικών πράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ θεωρείται κάτι παραπάνω από δεδομένο πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα βρεθεί και πάλι ενώπιον της Ανακρίτριας Μεσολογγίου. Επιπλέον, λόγοι ασφαλείας οδήγησαν στην μεταγωγή του σε αστυνομική υπηρεσία των Πατρών.

«Εχω τα χέρια μου καθαρά, δεν έχω καμία σχέση», είπε σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Πελοποννήσου», στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών που τον επισκέφθηκαν χθες στο κελί του. Ο 50χρονος εμμένει στην τακτική της άρνησης που έχει υιοθετήσει εξ αρχής και δεν αποδέχεται τη διάπραξη του εγκλήματος. Από τον κατηγορούμενο ελήφθη γενετικό υλικό για να γίνει αντιπαραβολή με τα ευρήματα στη σορό του 31χρονου.

Από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε πως ο νεαρός δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγετικό όπλο με φυσίγγια για αγριογούρουνο. «Φέρει μια βολή η οποία είναι στην πλαγιομετωπική αριστερή πλευρά του σώματος, έχει είσοδο από την πλευρά του ώμου και έξοδο στην κάτω πλευρά. Μια βολή γύρω στις 10 βολίδες εντός σώματος», ανέφεραν αστυνομικές πηγές στην «Π», την ώρα που δεν επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλη ο εντοπισμό φυσιγγίου στον τόπο του εγκλήματος, πληροφορία που διακινήθηκε χθες το απόγευμα.

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ειδική ομάδα του Στρατού στη συλλογή μετάλλων επιστρατεύεται σύμφωνα με πληροφορίες της «Π» στις έρευνες για τον εντοπισμό της καραμπίνας και του κινητού τηλεφώνου του θύματος, με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων ανίχνευσης.

Το σενάριο της μεταφοράς της σορού στη βαλτώδη περιοχή στην θέση Ευαγγελίστρια στον Κάμπο Ευηνοχωρίου, αποκλείεται από την ΕΛΑΣ. «Η πράξη του εγκλήματος έγινε σ΄εκείνο το σημείο» τόνισε κατηγορηματικά στην «Π» ανώτατος αξιωματικός, την ώρα που αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι: «η έρευνα δεν σταματάει μέχρι να βρούμε όλα τα στοιχεία. Δεν μένουμε μόνο στον 50χρονο και σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του, θα ‘απλώσουμε’ την έρευνα και προς άλλες κατευθύνσεις».

Τρια σκυλιά εκπαιδευμένα στην ανεύρεση θανόντων, συμμετείχαν επί διήμερο στις έρευνες για τον εντοπισμό του Μπάμπη, με το 3,5 ετών λαγωνικό «Echo» – βέλγικος ποιμενικός – να εντοπίζει τη σορό το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Την Κυριακή υπήρχε πολύ δυνατός αέρας και ο σκύλος τη μυρωδιά την ‘πέρναγε’ πολύ γρήγορα. Φανταστείτε τρία μέτρα ακτίνα, στα 500μ που να το ‘χτυπήσει’. Όταν όμως έπεσε ο αέρας και έγινε πιο ξεκάθαρο αντιληφθήκαμε από πια πλευρά ‘έρχεται’, γιατί υπολογίστε πως ενδιάμεσα έχει κανάλια» δήλωσε στην «Π» ο υπεύθυνος επιχειρήσεων και έρευνας για την ομάδα Anubis Cold Case K9 Team, Ευάγγελος Αλεξανδρής επισημαίνοντας «όταν οι φορείς λειτουργούν σωστά, αυτό δίνει πάντα καλό αποτέλεσμα».

