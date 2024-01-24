Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σε κατάστημα ψιλικών στα Πεύκα

Ο ληστής υπό την απειλή μαχαιριού απέσπασε 750 ευρώ μετρητά

Περιπολικό

Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.

Στις 22:30, ένα άτομο, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τού προσώπου του, έβγαλε μαχαίρι σε υπάλληλο καταστήματος ψιλικών στην οδό Αγίου Στεφάνου και απέσπασε 750 ευρώ μετρητά από το σημείο.

Η αστυνομία πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό του ληστή.

Πηγή: thestival.gr

