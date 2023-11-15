Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 11:10 σήμερα το πρωί, σε περιοχές της Αχαΐας και της Κορινθίας.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Φενεού Κορινθίας.
Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα, νοτιοανατολικά των Καλαβρύτων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.