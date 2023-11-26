Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην χώρα μετά τις προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα, για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα αλλά και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας και πρόσκαιρα της Ηπείρου.

Σειρά προειδοποιητικών μηνυμάτων για να αποφύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων έλαβαν χθες οι κάτοικοι πολλών περιοχών της χώρας, μεταξύ των οποίων και κάτοικοι του λεκανεοπεδίου της Αττικής.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Χορτιάτη, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη.

<

Κλειστό θα παραμείνει το Πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι άνεμοι μέσα στη νύχτα ξεπέρασαν τα 8 μποφόρ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στις 00:50 στον επαρχιακό δρόμο από Ωρωπό προς Μαλακάσα έπεσε δέντρο πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37χρονος πατέρας, 35χρονη μητέρα και δυο ανήλικα παιδιά.

Οι γονείς μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Αθηνών και τα παιδιά στο Παίδων.

Σύμφωνα με την Τροχαία δεν έχει διευκρινιστεί από τι προήλθε η πτώση του δέντρου, ωστόσο μάλλον οφείλεται στους δυνατούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Αίσιο τέλος ειχε η διάσωση των δύο ορειβατών οι οποίοι έχασαν χθες το βράδυ τον προσανατολισμό τους στην ευρύτερη περιοχή του Καταφυγίου Βελβεντού, λογω της έντονης χιονόπτωσης.

Εντοπίστηκαν από άνδρες της πυροσβεστικής είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Περίπου μιάμιση ώρα παρέμεινε αποκλεισμένο, χθες το βράδυ λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης, λεωφορείο με 45 επιβάτες στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν.

Με καθυστέρηση σχεδόν 2 ωρών αναχώρησε για τον προορισμό της τη νύχτα η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα και ακινητοποιήθηκε μεταξύ Αφιδνών και Αγίου Στέφανου, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης εξαιτίας πτώσης δέντρου.

Λόγω των ισχυρών ανέμων χθες το βράδυ έκλεισε η Πατρών- Πύργου στο ύψος του Λάππα, καθώς έπεσαν δέντρα πάνω σε δυο αυτοκίνητα.

Δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο ζημιές.

Πηγή: skai.gr

