Σαν σήμερα 26/11: Πρεμιέρα για την «Καζαμπλάνκα» - Χάλκινο μετάλλιο για τον Γιώργο Ρουμπάνη

Γεγονότα



1812: Αρχίζει στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζίνα, που θα διαρκέσει έως τις 29 Νοεμβρίου και θα καταλήξει σε πανωλεθρία των γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.

1925: Ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος, μέσα από δίκη σκοπιμότητας, εκτελεί με απαγχονισμό, παρουσία πλήθους θεατών, τους καταχραστές του Δημοσίου, αντισυνταγματάρχες Διονύσιο Δρακάτο και Γεώργιο Ζαριφόπουλο.

1942: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία - θρύλος του Μάικλ Κέρτιζ «Καζαμπλάνκα», με πρωταγωνιστές τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν.

1956: Ο επικοντιστής Γιώργος Ρουμπάνης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, με επίδοση 4,50 μ.

1963: Στο πλαίσιο της καθιέρωσης της δωρεάν παιδείας στη χώρα μας, αρχίζουν οι πρώτες εγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στις ανώτατες σχολές, χωρίς την καταβολή διδάκτρων.

1983: Η μεγαλύτερη κλοπή του κόσμου. Ράβδοι χρυσού, αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων, «κάνουν φτερά» από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.



Γεννήσεις



1861: Ιωάννης Βελισσαρίου, αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ήρωας των Βαλκανικών Πολέμων. (Θαν. 12/7/1913)

1909:Ευγένιος Ιονέσκο, γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας, εισηγητής του Θεάτρου του Παραλόγου. («Η Φαλακρή Τραγουδίστρια») (Θαν. 28/3/1994)

1915: Μαρία Πλυτά, ελληνίδα κινηματογραφίστρια, η πρώτη ελληνίδα σκηνοθέτιδα, με 25 ταινίες στο ενεργητικό της. («Τα Αρραβωνιάσματα», «Ο Λουστράκος», «Ο Ανήφορος») (Θαν. 4/3/2006)



Θάνατοι



1956: Τόμι Ντόρσεϊ, αμερικανός διευθυντής ορχήστρας, τρομπονίστας και συνθέτης της χρυσής εποχής της τζαζ. (Γεν. 19/11/1905)

2018: Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, με σημαντικό έργο κυρίως την δεκαετία του 70. Το 1972 σκηνοθέτησε το ερωτικό δράμα «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» προκαλώντας παγκόσμιο σκάνδαλο, ενώ το 1988 κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας για την ταινία του «Ο τελευταίος αυτοκράτορας». (Γεν. 16/3/1941)

2020: Εύα Κοταμανίδου, ελληνίδα ηθοποιός, πρωταγωνίστρια ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου. (Γεν. 16/3/1936)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.