Αναβάλλεται η δενδροφύτευση στην Πεντέλη του «Όλοι Μαζί Μπορούμε»

Αναβάλλεται η Δεντροφύτευση στην Πεντέλη που είχε προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή, το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και το Δήμο Πεντέλης λόγω των προειδοποιήσεων χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους και της σύστασης της Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων.

