Αντιμέτωπα για δεύτερη φορά με τις πλημμύρες χωριά σε Λάρισα και Καρδίτσα Ελλάδα 08:33, 28.09.2023

Οι κάτοικοι που δεν έχουν προλάβει να επουλώσουν ακόμα τις πληγές που άφησε πίσω η κακοκαιρία Daniel, ήρθαν αντιμέτωποι αυτή τη φορά με τις καταστροφικές συνέπειες της νέας κακοκαιρίας «Elias»