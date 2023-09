Καρδίτσα: Τα μέτρα ανακούφισης των κατοίκων στη Λίμνη Πλαστήρα που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel Ελλάδα 16:52, 26.09.2023 linkedin

Τα μέτρα στήριξης θα επανεξεταστούν στη λήξη τους. Η δημοτική αρχή συνιστά επίσης στους πληγέντες δημότες να διατηρήσουν τα αποδεικτικά ελέγχου από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ