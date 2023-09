Ενημέρωση για τους πληγέντες στη Θεσσαλία: Υπάρχουν 46 περιστατικά γαστρεντερίτιδας και 24 λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού Ελλάδα 17:03, 12.09.2023 linkedin

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα των αιτήσεων για Λάρισα και Φθιώτιδα - Έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα 2.258 οριστικές αιτήσεις στην πλατφόρμα αρωγής - Νέα απόφαση έκτακτης χρηματοδότησης περίπου 11 εκατ. ευρώ προς τους ΟΤΑ