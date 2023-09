Τα φρούτα και τα λαχανικά που παράγει ο θεσσαλικός κάμπος - Τεράστιο πλήγμα στις καλλιέργειες Ελλάδα 13:44, 12.09.2023 linkedin

Δεν είναι τυχαίο ότι η περιοχή είναι γνωστή ως «ο κάμπος» αφού είναι από τις πιο εύφορες της χώρας - Εκεί παράγονται 359.000 τόνοι ή το 7% από τους συνολικά 5.495.000 τόνους φρούτων και καρπών όλης της χώρας