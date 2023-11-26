Κακοκαιρία Bettina: 437 κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων έως το απόγευμα

Συνολικά 437 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες έως σήμερα στις 17:30, λόγω της κακοκαιρίας Bettina που πλήττει διάφορες περιοχές της χώρας.
Οι περισσότερες κλήσεις αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων και παροχή βοήθειας.
Συγκεκριμένα:
• Στην Περιφέρεια Αττικής το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 100 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 61 κοπές δέντρων και 23 αφαιρέσεις αντικειμένων.
• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 65 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 43 κοπές δέντρων και 9 αφαιρέσεις αντικειμένων ενώ μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο 43 επιβάτες ενός τουριστικού λεωφορείου το οποίο είχε ακινητοποιηθεί λόγω σφοδρής χιονόπτωσης στην Τ/Κ Κερασιάς Φλώρινας.
• Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 18 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 7 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο 11 άτομα όταν ακινητοποιήθηκαν τα οχήματά τους λόγω σφοδρής χιονόπτωσης.
• Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έλαβε 16 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 7 κοπές δέντρων, 2 αντλήσεις υδάτων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.
• Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έλαβε 10 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 κοπές δέντρων
• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έλαβε 40 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 29 κοπές δέντρων και 6 αφαιρέσεις αντικειμένων.
• Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έλαβε 22 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 17 κοπές δέντρων.
• Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έλαβε 28 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και 2 αφαίρεση αντικειμένου.
• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έλαβε 35 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 21 κοπές δέντρων και 5 αφαιρέσεις αντικειμένων.
• Στην Περιφέρεια Ηπείρου έλαβε 25 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές δέντρων
• Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έλαβε 40 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 31 κοπές δέντρων και 1 άντληση υδάτων.
• Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έλαβε 18 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 κοπές δέντρων, 1 άντληση υδάτων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.
• Στην Περιφέρεια Κρήτης έλαβε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 13 κοπές δέντρων.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
(Φώτο Αρχείου)
